У Львові 11 листопада поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, продавав амфетамін та канабіс. Львів’янин намагався втекти, розпиливши в очі поліцейських сльзогінний газ, але його наздогнали патрульні.

Інцидент трапився близько 16:30 на площі Петрушевича. Поліцейські помітили 2 підозрілих чоловіків та вирішили з ними поспілкуватись. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як затримали наркоторговця

Поліцейські побачили на площі Петрушевича 2 чоловіків, які поводились підозріло. Правоохоронці підійшли до львів’ян.

Один з чоловіків дістав газовий балончик та розпилив його прямо в очі поліцейським. Він намагався втекти.

Патрульні допомогли оперативникам затримати зловмисника.

У 23-річного львів’янина знайшли 14 пакетиків з речовинами, схожими на канабіс і амфетамін та електронні ваги.

Усі речі правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.



У львів'янина знайшли 14 пакетиків з наркотиками / Фото поліції Львівщини

Яке покарання загрожує хлопцеві

Слідчі відкрили кримінальні провадження за незаконне зберігання наркотиків та за насильство щодо правоохоронців. Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, до 8 років за ґратами.

Поліцейські також встановили, що зловмисника вже раніше притягали до кримінальної відповідальності за вчинення подібного злочину.

Чоловіка затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Зловмисник намагався втекти, але його затримали / Фото поліції Львівщини



Наразі триває досудове розслідування / Фото поліції Львівщини