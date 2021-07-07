Розстріляли чоловіка посеред вулиці: нові деталі жорстокого вбивства на Львівщині – фото

Загиблим виявився місцевий житель Іван Гарбич. Його тіло знайшли посеред вулиці.

До теми У центрі Стрия розстріляли чоловіка: поліція шукає вбивцю

У Стрию застрелили чоловіка

Приблизно опівночі правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Вокзальної та 1-го листопада виявили тіло чоловіка без ознак життя.

На вказану адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, слідчі, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Поліцейські встановили особу загиблого.

Ним виявився 40-річний житель райцентру.

На його тілі виявили вогнепальні поранення у груди та живіт.



У центрі Стрия застрелили чоловіка / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці шукають вбивцю

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці поки не знайшли вбивцю. Наразі вони проводять досудове розслідування. Поліцейські вживають усіх заходів, щоб встановити та затримати зловмисника.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини

Читайте також Африканець хотів вбити азійця в Одесі: завдав кілька ударів ножем