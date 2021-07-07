Розстріляли чоловіка посеред вулиці: нові деталі жорстокого вбивства на Львівщині – фото

Загиблим виявився місцевий житель Іван Гарбич. Його тіло знайшли посеред вулиці.
До теми У центрі Стрия розстріляли чоловіка: поліція шукає вбивцю
У Стрию застрелили чоловіка
- Приблизно опівночі правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Вокзальної та 1-го листопада виявили тіло чоловіка без ознак життя.
- На вказану адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, слідчі, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Поліцейські встановили особу загиблого.
- Ним виявився 40-річний житель райцентру.
- На його тілі виявили вогнепальні поранення у груди та живіт.
У центрі Стрия застрелили чоловіка / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці шукають вбивцю
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці поки не знайшли вбивцю. Наразі вони проводять досудове розслідування. Поліцейські вживають усіх заходів, щоб встановити та затримати зловмисника.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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