Заховався в кущах: львівські патрульні знайшли хулігана за слідами на снігу – фото
У Львові чоловік розтрощив платіжний термінал / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 12 березня патрульні затримали чоловіка, який розтрощив платіжний термінал. Хуліган сподівався, що заховається від правоохоронців у кущах. Проте його все ж помітили.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Термінал розтрощили 2 чоловіків. Проте поки затримали лише одного.
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Чоловіка знайшли за слідами на снігу
- Близько 4:00 поліцейським зателефонував чоловік. Він розповів, що помітив, що з терміналом на перехресті вулиць Литвиненка — Віденська відсутній зв'язок.
- За кілька хвилин він приїхав на місце та побачив 2 чоловіків, які саме розбивали термінал.
- Вони одразу почали втікати.
- Чоловік надав патрульним опис зловмисників і сказав, що вони побігли в напрямку лікарні на вулиці Навроцького.
- Під час обстеження території лікарні патрульні помітили свіжі сліди на снігу, які ведуть у кущі.
- Там вони знайшли одного зі зловмисників.
- На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
- Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Двоє чоловіків розтрощили термінал / Фото Патрульної поліції Львівщини
Хулігана відвезли у поліцейський відділок / Фото Патрульної поліції Львівщини
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