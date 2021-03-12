У Львові 12 березня патрульні затримали чоловіка, який розтрощив платіжний термінал. Хуліган сподівався, що заховається від правоохоронців у кущах. Проте його все ж помітили.

Термінал розтрощили 2 чоловіків. Проте поки затримали лише одного. Цікаво У Львові поліцейські затримали озброєних грабіжників: фото Чоловіка знайшли за слідами на снігу Близько 4:00 поліцейським зателефонував чоловік. Він розповів, що помітив, що з терміналом на перехресті вулиць Литвиненка — Віденська відсутній зв'язок.

За кілька хвилин він приїхав на місце та побачив 2 чоловіків, які саме розбивали термінал.

Вони одразу почали втікати.

Чоловік надав патрульним опис зловмисників і сказав, що вони побігли в напрямку лікарні на вулиці Навроцького.

Під час обстеження території лікарні патрульні помітили свіжі сліди на снігу, які ведуть у кущі.

Там вони знайшли одного зі зловмисників.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Цікаво! Львівським патрульним не звикати шукати правопорушників у кущах та кучугурах. Нещодавно злодій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг.

Двоє чоловіків розтрощили термінал / Фото Патрульної поліції Львівщини

Хулігана відвезли у поліцейський відділок / Фото Патрульної поліції Львівщини