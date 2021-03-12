Заховався в кущах: львівські патрульні знайшли хулігана за слідами на снігу – фото

12 березня 2021 , 14:38
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 12 березня патрульні затримали чоловіка, який розтрощив платіжний термінал. Хуліган сподівався, що заховається від правоохоронців у кущах. Проте його все ж помітили.

Термінал розтрощили 2 чоловіків. Проте поки затримали лише одного.

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Чоловіка знайшли за слідами на снігу

  • Близько 4:00 поліцейським зателефонував чоловік. Він розповів, що помітив, що з терміналом на перехресті вулиць Литвиненка — Віденська відсутній зв'язок.
  • За кілька хвилин він приїхав на місце та побачив 2 чоловіків, які саме розбивали термінал.
  • Вони одразу почали втікати.
  • Чоловік надав патрульним опис зловмисників і сказав, що вони побігли в напрямку лікарні на вулиці Навроцького.
  • Під час обстеження території лікарні патрульні помітили свіжі сліди на снігу, які ведуть у кущі.
  • Там вони знайшли одного зі зловмисників.
  • На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Цікаво! Львівським патрульним не звикати шукати правопорушників у кущах та кучугурах. Нещодавно злодій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг.


Двоє чоловіків розтрощили термінал / Фото Патрульної поліції Львівщини


Хулігана відвезли у поліцейський відділок / Фото Патрульної поліції Львівщини