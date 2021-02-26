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Вакцинация продолжается: 930 львовских медиков получили прививки от коронавируса
12 март
18:01
Во Львове 930 медиков получили первую дозу вакцины от коронавируса. Прививки проводят члены мобильных бригад 2 и 4 городских поликлиник, которые прошли обучение по работе с вакциной Covishield.
В Чехии трагически погибли 2 украинских заробитчан: их тела нашли в холодильнике
12 март
15:24
Компенсация – 500 тысяч гривен: суд наказал водителя, который насмерть сбил мальчика
12 март
12:37
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16:12
Во Львове часть учеников школ переведут на дистанционное обучение
- Учеба
12 марта
20:49
Львовщина уверенно движется к красной зоне, – Степанов
18:02
Все о деньгах: бесплатные мастер-классы для школьников во Львове
- Учеба
18:01
Вакцинация продолжается: 930 львовских медиков получили прививки от коронавируса
17:15
Магазинчиков больше не будет: во Львовском подземном переходе создадут галерею
16:01
Во Львове родители погибшей в ДТП девочки отсудили у перевозчика 4,4 миллиона гривен
15:24
В Чехии трагически погибли 2 украинских заробитчан: их тела нашли в холодильнике
14:47
Спрятался в кустах: львовские патрульные нашли хулигана по следам на снегу – фото
14:14
На Львовщине на взятке задержали директора коммунального предприятия: фото
13:09
На Львовщине водитель Lexus насмерть сбил мужчину: фото
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12:37
Компенсация – 500 тысяч гривен: суд наказал водителя, который насмерть сбил мальчика
11:54
Присвоил 4,7 миллиона гривен при строительстве казарм: ГБР завершило расследование
10:59
Погибла женщина: на Львовщине случился жуткий пожар – фото
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Публикации
10 марта 12:02
Рассчитываем только на собственные силы, – Садовый о дополнительных койках для больных COVID-19
Ольга Котів
5 марта 21:20
Тихий ужин в ресторане или феминистический марш: куда пойти во Львове 8 марта
Ольга Котів
3 марта 17:46
На Львовщине построят завод по переработке картофеля за 7 миллионов долларов
Ольга Котів
2 марта 12:35
Долг –2,56 миллиарда гривен: "Львовгаз сбыт" направил досудебные предупреждения 30 тысячам людей
Ольга Котів
26 февраля 17:57
Имею полгода запаса прочности, – Садовый ответил, будет ли вакцинироваться против COVID-19
Юлія Гілей
26 февраля 13:45
Побочных реакций не зафиксировали: во Львове продолжают вакцинировать медиков
Ольга Котів
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