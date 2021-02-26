18:01 Вакцинация продолжается: 930 львовских медиков получили прививки от коронавируса

Во Львове 930 медиков получили первую дозу вакцины от коронавируса. Прививки проводят члены мобильных бригад 2 и 4 городских поликлиник, которые прошли обучение по работе с вакциной Covishield.