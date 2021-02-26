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Вакцинация продолжается: 930 львовских медиков получили прививки от коронавируса
Вакцинация продолжается: 930 львовских медиков получили прививки от коронавируса
Во Львове 930 медиков получили первую дозу вакцины от коронавируса. Прививки проводят члены мобильных бригад 2 и 4 городских поликлиник, которые прошли обучение по работе с вакциной Covishield.
В Чехии трагически погибли 2 украинских заробитчан: их тела нашли в холодильнике
В Чехии трагически погибли 2 украинских заробитчан: их тела нашли в холодильнике
Компенсация – 500 тысяч гривен: суд наказал водителя, который насмерть сбил мальчика
Компенсация – 500 тысяч гривен: суд наказал водителя, который насмерть сбил мальчика
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Побочных реакций не зафиксировали: во Львове продолжают вакцинировать медиков
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