Укрзализныця возобновила региональный поезд Львов – Ровно
Восстанавливают региональный поезд Львов – Ровно с 9 апреля / "Слово и Дело"
С 9 апреля вновь будет курсировать региональный поезд между Львовом и Ровно. Этот маршрут будет ежедневным и будет останавливаться на станциях Пидзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.
Источник:Укрзализныця
Остановки на станциях продлятся по 2 – 3 минуты. Это обеспечит относительно быстрое добирание по маршруту.
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Что известно о расписании
- Поезд № 804/803 сообщением Ровно – Львов будет отправляться со станции Ровно в 06:45, а прибывать на львовский железнодорожный вокзал в 09:35.
- Поезд № 806/805 будет обратно отправляться со Львова в 16:31, прибывать в Ровно в 19:16.
В железнодорожной компании также анонсировали с 9 апреля обновление маршрута Харьков – Мариуполь. Он будет курсировать через день.
Что еще интересного произошло в Укрзализныце
- Вчера, 6 апреля в поезде Константиновка – Киев пьяные спецсвязисты устроили стрельбу. Во время задержания они оказали сопротивление, однако сдались. Дебоширов уже уволили со службы. Сейчас они находятся под контролем правоохранительных органов.
- Железнодорожную перевозку в красных зонах не отменили. Хотя и организовывали спецрейсы.
- 30 марта на Днепропетровщине с рельсов сошел поезд "Интерсити+" сообщением Киев – Запорожье. Никто не пострадал, однако нескольких руководителей отстранили.
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