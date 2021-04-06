С начала пандемии коронавируса обнаружили у более 111,1 тысячи жителей Львовской области. 5 апреля лаборатории провели 2336 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили в 1105 людей.

По состоянию на 6 апреля в стационарах львовских больниц находится 1101 больной. У 1042 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более 1000 человек

Всего во Львовской области заболели более 111 тысяч человек. К сожалению, 2741 пациент умер от осложнений болезни. Однако более 82,12 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавируса подтвердили в более 54,62 тысячи человек. 40,49 тысячи больных уже выздоровели, а 1308 – умерли.

Лабораторные центры 5 апреля провели 2336 ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 1105 жителей Львовской области, среди которых 755 львовян.



Во Львовской области COVID-19 заболели более 111 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений находится 1101 пациент с пневмониями. У 1042 больных есть коронавирус, 68 – находятся в реанимации, а 35 – подключены к аппаратам ИВЛ. 5 апреля во львовские больницы попали 102 человека, а выписали 105 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 280 пациентов;

в 1 Городской клинической больнице – 158 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 523 пациента;

в 5 Городской клинической больнице – 101 пациент;

в 4 городской больнице – 4 пациента;

в родильном – 35 пациентов.

Обратите внимание! Львовская область находится в красной карантинной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала