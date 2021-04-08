С начала пандемии коронавирус выявили в более 113,44 тысячи жителей Львовщины. 7 апреля лаборатории провели 2673 ПЦР-тесты. COVID-19 подтвердили в 1255 человек.

По состоянию на 8 апреля в стационарах львовских больниц находятся 1115 больных. У 1066 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус выявили более чем у 1000 человек

В целом на Львовщине коронавирусом заболели более 113,44 тысячи человек. К сожалению, 2782 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более 83,46 тысячи человек выздоровели.

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили более чем 55,8 тысячи человек. 41,29 тысячи больных уже выздоровели, а 1335 – умерли.

Лабораторные медцентры 7 апреля провели 2673 ПЦР-теста. Так, коронавирус подтвердили у 1255 жителей Львовщины, среди которых 553 львовян.



На Львовщине на COVID-19 заболели более 113 тысяч человек / Фото ЛМР

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Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений находятся 1115 пациентов с пневмониями. В 1066 больных – коронавирус, 66 – находятся в реанимации, а 32 – подключены к аппаратам ИВЛ. 7 апреля во львовские больницы попал 91 человек, а выписали 70 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 262 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 162 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 547 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 109 пациентов;

в 4 городской больнице – 6 пациентов;

в родильном – 29 пациенток.

Обратите внимание! Львовщина находится в красной зоне. В области действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопастности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика24 каналу