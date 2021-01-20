Насчитали пенсионеру 117 тысяч гривен фиктивного долга: "Львовгаз" ждут проверки
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, проверит самую большую газораспределительную компанию Львовщины – АО "Львовгаз". Проверку назначили после жалобы пенсионера, которому насчитали 117 тысяч гривен фиктивного долга за газ.
В НКРЭКУ в конце 2020 года поступила жалоба от жителя Львовской области о нарушениях "Львовгазом" требований законодательства и лицензии на распределение природного газа. Решение о проведении выездной проверки приняли на заседании комиссии 20 января. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как мужчине насчитали 117 тысяч гривен фиктивного долга
- Пенсионеру Богдану Пристаюку из села Подгорцы Стрыйского района насчитали 117,4 тысячи гривен долга за якобы несанкционированное вмешательство в работу счетчика.
- В доме мужчины стоял старый газовый счетчик, который специалисты "Львовгаза" забрали на поверку.
- Сын пенсионера Владимир Пристаюк рассказал, что сначала сотрудники компании составили акт о том, что прибор учета был исправен.
- Однако через месяц "Львовгаз" сообщил пенсионеру, что специалисты внезапно обнаружили отсутствие нижней части заводской пломбы, а это значит, что кто-то вмешивался в работу счетчика.
- Поэтому "Львовгаз" доначислил мужчине больше 12 тысяч метров кубических якобы потребленного газа, который стоил 117,4 тысячи гривен.
- Сын пенсионера добавил, что на их семью оказывали давление с требованиями погасить долг, с которым они не были согласны.
Пенсионер подал жалобу на "Львовгаз"
Пенсионер написал жалобу в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг. Мужчина указал, что считает незаконным доначисление газа на 117,4 тысячи гривен, потому что инспекторы компании уже несколько лет не проводили поверки его счетчика, хотя должны были это делать в соответствии с законодательством.
НКРЭКУ стала на сторону пенсионера. Комиссия указала на отсутствие оснований для начисления неучтенных кубометров газа. НКРЭКУ обязала "Львовгаз" урегулировать конфликт. Однако компания требований не выполнила и не отменила долг.
Поэтому в ноябре 2020 года пенсионер написал еще одну жалобу в Нацкомиссию. Поэтому НКРЭКУ принял решение о проведении выездной проверки "Львовгаза".
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Что известно о "Львовгазе"
- Акционерное общество "Львовгаз" является крупнейшей газораспределительной компанией Львовщины. Оно контролирует более 50% газопроводов.
- "Львовгаз" относится к группе компаний, объединенных под брендом "Региональная газовая компания" украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
- Компания занимается подключением и отключением газа разным потребителям, принимает показатели счетчиков, делает их поверку, обеспечивает качество и давление газа, реагирует на аварийные вызовы, устраняет аварии и тому подобное.
- В конце 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал "Львовгаз" на 13 миллионов гривен из-за доначисления бытовым потребителям платы за газ, которая была выше показателей счетчиков.
- Однако "Львовгаз" отказался платить штраф и подал в суд. Сейчас это дело рассматривается в апелляции.
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