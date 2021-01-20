Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, проверит самую большую газораспределительную компанию Львовщины – АО "Львовгаз". Проверку назначили после жалобы пенсионера, которому насчитали 117 тысяч гривен фиктивного долга за газ.

В НКРЭКУ в конце 2020 года поступила жалоба от жителя Львовской области о нарушениях "Львовгазом" требований законодательства и лицензии на распределение природного газа. Решение о проведении выездной проверки приняли на заседании комиссии 20 января. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как мужчине насчитали 117 тысяч гривен фиктивного долга

Пенсионеру Богдану Пристаюку из села Подгорцы Стрыйского района насчитали 117,4 тысячи гривен долга за якобы несанкционированное вмешательство в работу счетчика.

долга за якобы несанкционированное вмешательство в работу счетчика. В доме мужчины стоял старый газовый счетчик , который специалисты "Львовгаза" забрали на поверку.

, который специалисты "Львовгаза" забрали на поверку. Сын пенсионера Владимир Пристаюк рассказал, что сначала сотрудники компании составили акт о том, что прибор учета был исправен.

Однако через месяц "Львовгаз" сообщил пенсионеру, что специалисты внезапно обнаружили отсутствие нижней части заводской пломбы , а это значит, что кто-то вмешивался в работу счетчика.

, а это значит, что кто-то вмешивался в работу счетчика. Поэтому "Львовгаз" доначислил мужчине больше 12 тысяч метров кубических якобы потребленного газа, который стоил 117,4 тысячи гривен.

якобы потребленного газа, который стоил 117,4 тысячи гривен. Сын пенсионера добавил, что на их семью оказывали давление с требованиями погасить долг, с которым они не были согласны.

Пенсионер подал жалобу на "Львовгаз"

Пенсионер написал жалобу в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг. Мужчина указал, что считает незаконным доначисление газа на 117,4 тысячи гривен, потому что инспекторы компании уже несколько лет не проводили поверки его счетчика, хотя должны были это делать в соответствии с законодательством.

НКРЭКУ стала на сторону пенсионера. Комиссия указала на отсутствие оснований для начисления неучтенных кубометров газа. НКРЭКУ обязала "Львовгаз" урегулировать конфликт. Однако компания требований не выполнила и не отменила долг.

Поэтому в ноябре 2020 года пенсионер написал еще одну жалобу в Нацкомиссию. Поэтому НКРЭКУ принял решение о проведении выездной проверки "Львовгаза".

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Что известно о "Львовгазе"