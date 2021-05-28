Мозаика с 1991 года украшала дом № 45 на улице Сахарова. Тогда там была размещена столовая предприятия "Львовприбор".

Интересно Спели песни Go_A и Onuka: ко Дню Киева в столице оживили муралы – видео

Мозаика снова появилась на здании львовского супермаркета

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что 27 мая с фасада львовского супермаркета демонтировали вагонку. Так, мозаика "Импульс и контроль" снова увидела свет.

Просто отличные новости. Мозаика на улице Сахарова восстановлена! Оставлю это без комментариев. Только скажу: если что-то очень хотеть, то непременно удастся. Еще неделю назад она была зашита вагонкой, а теперь снова открыта для осмотра всех,

– добавил Москаленко.

По информации ZAXID.NET, панно спрятали под вагонку более 10 лет назад. В 2019 году исполком горсовета решил создать открытый реестр исторических мозаик города, чтобы иметь возможность их сохранить. После этого с владельцем помещения велись долгие переговоры о том, чтобы снова открыть эту мозаику.

"Сначала владелец возражал, но изменил свое мнение, за что мы ему очень благодарны. Там теперь, вроде, должен быть другой арендатор. Мы будем следить, чтобы не было других действий, чтобы эта мозаика так и осталась", – отметил Москаленко.



Мозаика была под вагонкой более 10 лет / Фото Андрея Москаленко

Заметьте Француз латает мозаикой дыры на тротуарах, создавая красочные орнаменты

Мозаику создали в 1991 году

Создал мозаику "Импульс и контроль" художник Роман Патык. Он рассказал, что сделал ее по заказу предприятия "Львовприбор".

"Заказ поступил от предприятия, чтобы создать мозаику, которая будет отражать их продукцию. Предприятие занималось изготовлением приборов для народного хозяйства и обороны", – отметил художник.

Он добавил, что начал работу 28 сентября 1990 года. Перед этим художник создал более 300 набросков и эскизов. Чтобы подготовить основание для панно, на фасаде здания просверлили отверстия и вбили штыри. После этого Патык привязал к ним каркас и "набросал туда несколько КамАЗов раствора".

"А потом уже укладка смальты – цветных небольших стеклышек, из которых создается мозаика. Работал до 1 декабря, хотя это уже не совсем сезон для таких работ. Потом пришлось сделать перерыв до весны. Весной 1991 года работа была завершена", – рассказал Патык.

Размер мозаики – 5,7 на 13 метров, то есть ее площадь составляет 74 квадратных метра. Обычно такие масштабные работы делают бригады, но эту мозаику художник создал сам. Однако он добавил, что ему еще немного помогал брат.



Мозаика украшает здание на улице Сахарова / Фото Андрея Москаленко

Читайте также Почему самые старые из известных наскальных рисунков отслаиваются от стен пещер

Художник радуется, что мозаику снова открыли

Патык рассказал, что в этом здании когда-то была столовая "Львовприбора". А в 2009 году мозаику закрыли вагонкой.

Она пробыла под той вагонкой более 12 лет. Я очень рад, что ее открыли. Мне об этом сообщили, потому что сейчас я не во Львове. Я еще не видел в каком она состоянии. Как только вернусь во Львов, сразу пойду посмотреть,

– отметил художник.

Он добавил, что мозаика "Импульс и контроль" является его самой масштабной индивидуальной работой, ведь все остальные создавали коллективно. Патык рассказал, что, к сожалению, еще одну мозаику, которая должна была украсить 88 квадратных метров фасада другого здания "Львовприбора", воплотить не удалось.

Интересно! Роман Патык учился во Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства. Художник является учеником и племянником Владимира Патыка, автора известной мозаики "Рыбы" на фасаде магазина "Океан" на улице Владимира Великого. Во время перестройки магазина в 2019 году ее часть снесли. Позже ЛГС обязал застройщика восстановить мозаику. Этими работами руководил Роман Патык.