Галицкий райсуд Львова вынес приговор экс-чиновнику ГСЧС Оресту Галонько. Его оштрафовали на 18,6 тысячи гривен за 500 долларов взятки.

Бывшего руководителя управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС во Львовской области в июне 2020 года задержали на взятке. Он требовал деньги за проверку складов с пиротехникой.

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Как задержали чиновника ГСЧС

По материалам дела, Галонько 3 июня 2020 года задержали во время получения части взятки – 200 долларов, что составляет около 5,4 тысячи гривен.

Чиновник требовал 500 долларов у частного предпринимателя за фиктивную проверку противопожарной документации складов с пиротехникой.

Также он должен был повлиять на согласование декларации соответствия материально-технической базы.

Еще за 300 долларов чиновник пообещал не вносить объект в план проверок.

Следователи открыли уголовное производство за "получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Однако во время расследования прокурор изменил обвинение на "злоупотребление влиянием".

Свое решение он обосновал тем, что во время задержания чиновник не имел полномочий регистрировать декларации соответствия материально-технической базы. Он мог лишь повлиять на соответствующее согласование.

Чиновника оштрафовали

Во время судебного заседания Галонько признал свою вину. Судья Галицкого районного суда Наталья Зубачик 19 марта назначила ему 18,7 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные служебные должности в органах ГСЧС на 3 года.

Интересно! В 2020 году Орест Галонько уволился с должности начальника управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС.