Дали 2 года за решеткой: суд вынес приговор псевдо-минировщику вокзала во Львове
Пустомытовский райсуд Львовской области вынес приговор 22-летнему мужчине, который уведомил полицию о минировании железнодорожного вокзала во Львове. Информация оказалась ложной, потому злоумышленника задержали.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел в 2019 году. Мужчина сообщил полиции о минировании вокзала в состоянии опьянения.
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Как задержали псевдо-минировщика вокзала
- 22-летний житель села Мостки позвонил в полицию 17 марта 2019 года.
- Он рассказал, что Главный железнодорожный вокзал Львова – заминирован.
- На место вызова прибыли правоохранители и чрезвычайники.
- Они эвакуировали с вокзала около 1,5 тысячи человек.
- Однако взрывчатки на территории так и не нашли.
- Сообщение о минировании на несколько часов дестабилизировало работу вокзала.
- В тот же день правоохранители установили личность псевдо-минировщика и задержали его.
- Полицейские установили, что мужчина был пьян.
Как проходил суд
Во время судебного заседания 20 января злоумышленник признал свою вину. Мужчина рассказал, что в тот день он с друзьями пьянствовал. После этого он решил позвонить в полицию и сообщить о заминировании вокзала со своего же номера телефона. Причины своих действий псевдо-минировщик не объяснил.
Судья Евгений Данилов, учитывая доказательства и отягчающие обстоятельства, признал мужчину виновным в "ложном сообщении об угрозе безопасности граждан". Суд вынес ему приговор – 2 года за решеткой. Однако обвиняемый в течение 30 дней еще может подать апелляцию на это решение.
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