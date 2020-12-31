Мэр Львова Андрей Садовый трогательно поздравил львовян с наступающим Новым годом. Городской глава подытожил главные достижения 2020 года, в частности, в сфере медицины и трансплантологии.

Садовый предложил объявить 2021 годом донора во Львове. Также мэр поблагодарил медработников, которые спасали людей в течение такого тяжелого 2020 года, сообщает 24 канал.

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Садовый о важности медработников

Мэр города в своем поздравлении отметил, что в 2020 году все люди поняли важность медицинских работников.

Подошел к концу 2020 год, на который каждый из нас имел очень много планов, но пандемия COVID-19, как цунами, смела все эти планы. Мы получили совершенно другую реальность. Реальность, где маска стала привычным атрибутом. Мы в этом году поняли важность врача, медработника, медсестры. Наши медики спасали жизни десяткам, сотням, тысячам. Большая вам благодарность,

– отметил Садовый.

Мэр города о достижениях Львова в 2020 году

Садовый рассказал, что в 2020 году Львов транслировал на всю Украину много хороших новостей. В частности, за рекордные 3 недели в больнице скорой помощи открыли новое отделение на 350 коек для больных коронавирусом. Так, во Львове сейчас есть 1 300 резервных мест в больницах.

Также в больнице скорой помощи открыли сверхсовременную вирусологическую лабораторию.

"Мы во Львове открыли новую ПЦР-лабораторию. Это первая лаборатория в нашем коммунальном учреждении, которая может делать сверхточные анализы", – рассказал мэр.

2021 год – год донорства во Львове

Мэр рассказал, что во Львове в 2020 году начали активно заниматься трансплантологией. В больнице скорой помощи прошли пересадки сердца, печени и почек.

Весь интернет, всю Украину облетела фотография, где медики стоят в коридоре, склоняя голову прощаются с женщиной, которая отдала часть себя, умирая от неизлечимой болезни, чтобы спасти жизнь многим. Я предлагаю, чтобы 2021 год мы объявили годом донора,

– добавил Садовый.

Мэр города отметил, что люди должны понимать важность слова "отдать" – отдать свою кровь, волосы и деньги, чтобы спасти жизнь незнакомого человека и сделать мир лучше.

"Я хочу пожелать в этом году много здоровья и много счастья. Чтобы мы этого быка взяли за рога и шли к новым победам вместе. Желаю всем в Новом году успехов и хорошего Рождества. Бережем себя и наших родных", – подытожил городской глава.

Смотрите видеопоздравление мэра Львова Андрея Садового: