Вблизи села Пасеки-Зубрицкие вечером 23 октября столкнулись Peugeot 307 и Renault Scenic. В результате удара погибли три человека. Еще один получил травмы.

Об ужасной аварии с погибшими сообщает "Варта 1". Как утверждает Zaxid.net, в полиции подробности ДТП пока только выясняют.

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На месте происшествия работают рабочие ГСЧС, которые ликвидируют последствия аварии. Медики "скорой" уже поехали, госпитализировав водителя Renault. Другим пассажирам автомобилей и водителю Peugeot помощь врачей, к сожалению, уже не понадобилась.

Смотрите видео последствий ужасной ДТП на кольцевой дороге Львова:

Что известно о столкновении автомобилей под Львовом

По предварительным данным, одна из легковушек, которая двигалась в направлении Винников, выехала на встречную полосу движения. От большой силы удара машины отбросило к отбойнику.

Момент столкновения авто попал на камеру видеонаблюдения.

Смотрите видео с моментом аварии под Львовом: