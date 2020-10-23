На объездной дороге Львова произошло сокрушительное ДТП, есть погибшие: видео
Вблизи села Пасеки-Зубрицкие вечером 23 октября столкнулись Peugeot 307 и Renault Scenic. В результате удара погибли три человека. Еще один получил травмы.
Об ужасной аварии с погибшими сообщает "Варта 1". Как утверждает Zaxid.net, в полиции подробности ДТП пока только выясняют.
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На месте происшествия работают рабочие ГСЧС, которые ликвидируют последствия аварии. Медики "скорой" уже поехали, госпитализировав водителя Renault. Другим пассажирам автомобилей и водителю Peugeot помощь врачей, к сожалению, уже не понадобилась.
Смотрите видео последствий ужасной ДТП на кольцевой дороге Львова:
Что известно о столкновении автомобилей под Львовом
По предварительным данным, одна из легковушек, которая двигалась в направлении Винников, выехала на встречную полосу движения. От большой силы удара машины отбросило к отбойнику.
Момент столкновения авто попал на камеру видеонаблюдения.
Смотрите видео с моментом аварии под Львовом: