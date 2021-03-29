Во Львове в сентябре 2019 года таксист сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил многочисленные травмы – переломы плечевой кости, челюсти и тому подобное. Суд обязал водителя возместить пострадавшему 250 тысяч гривен.

Авария произошла 21 сентября 2019 года на проспекте Черновола. Водитель полностью признал свою вину.

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Таксист сбил мальчика на пешеходном переходе

На проспекте Черновола неподалеку от дома №101 21 сентября 2019 года автомобиль Volkswagen Bora въехала в авто Citroen Jumper.

В результате ДТП Citroen по инерции поехал вперед и сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

Отец ребенка был свидетелем аварии.

Он рассказал, что мальчик начал переходить дорогу, когда автомобили остановились.

Однако бус внезапно поехал вперед.

По словам отца, машина протянула мальчика около 10 метров.

В результате ДТП ребенок получил закрытый перелом плечевой кости, перелом нижней челюсти, рваную рану на подбородке и вывих зубов.

После аварии мальчик начал посещать психолога из-за тревожного состояния.

Водитель просил суд не лишать его водительских прав

В суде водитель Volkswagen Bora полностью признал свою вину. Он рассказал, что ехал со скоростью 46 километров в час, но отвлекся и перед пешеходным переходом въехал в авто. Мужчина просил не лишать его водительских прав, ведь он работает таксистом и это его единственный заработок. Также львовянин добавил, что у него 2 несовершеннолетних детей, а его жена болеет раком.

Судья Шевченковского райсуда Александра Баева, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в совершении ДТП. Ему назначили наказание – 4,2 тысячи гривен штрафа. Также водителя обязали возместить пострадавшему более 249 тысяч гривен. Еще 18 тысяч гривен должна выплатить страховая компания. Таксист еще может подать апелляцию на это решение суда.