На участке, где выбрасывали мусор, обнаружили множество опасных соединений. Чиновнику грозит штраф.

К теме На Львовщине СБУ раскрыла хищение четверти миллиона гривен во время строительства спортплощадки

Экологический ущерб достигает 3 миллионов гривен

Оперативники СБУ установили, что из-за халатности главного инженера одного из коммунальных предприятий Дрогобычского горсовета произошло загрязнение земель вредными отходами.

Правоохранители выяснили, что из-за ненадлежащего выполнения должностным лицом своих обязанностей, отходы складывали не на сортировочной линии, а фактически под открытым небом.

Это нанесло экологический ущерб на более чем 3 миллиона гривен.

В ноябре 2019 года Госэкоинспекция Львовщины составила протокол о нарушениях эксплуатации земельного участка.

Согласно документу, в земле обнаружили превышение содержания опасных веществ – меди, цинка, фосфора, кадмия, свинца, нитратов и хлоридов.

Инженерно-экологическая экспертиза также подтвердила загрязнение земель.



Экспертиза обнаружила опасные соединения / Фото СБУ

Инженеру грозит штраф

Правоохранители начали уголовное производство за загрязнение или порчу земель. Чиновнику уже сообщили о подозрении. Если вину инженера докажут в суде, ему грозит лишь до 3,4 тысячи гривен штрафа или лишения права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить лиц, которые также были причастны к загрязнению земель.

Интересно Продавали воображаемые товары: на Львовщине заключенные выманивали у людей деньги – фото