Причина отключения света – проведение плановых ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Во Львове выключат горячую воду: начинаются ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Чупринки – дом №103 (Укр. ГЛТУ).
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Брюховицкая – дома № 169 – 205;
- улица Кориятовича – все дома;
- улица Пикулицкая – все дома;
- улица Трясило – все дома;
- улица Бажана – все дома;
- улица Смолича – все дома;
- улица Ряснянская – дома № 1 – 29; 2 – 50;
- улица Брюховицкая – дома № 39, 43, 45, 63, 65, 69, 77, 83, 87, 89, 101, 105.
Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Тракт Глинянский – дома № 139, 141, 147, 147а;
- улица Беговая – дом № 17.