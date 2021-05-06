Вскоре полицейскому объявят подозрение. Ему может грозить до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Львовского полицейского задержали на взятке

Следователи ГБР и Нацполиции задержали старшего участкового офицера одного из районных управлений полиции Львовщины.

Он требовал у обвиняемого 3 тысячи долларов взятки.

Правоохранитель уверял человека, за эти деньги сможет переквалифицировать его статью на " более легкую".

Таким образом, обвиняемый смог бы избежать лишения свободы.

Участковый обещал повлиять на прокуроров и судей, осуществляющих рассмотрение этого дела.

Полицейского задержали во время получения им взятки.



Львовский полицейский требовал 3 тысячи долларов взятки / Фото ГБР

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Вскоре полицейскому сообщат о подозрении

Вскоре правоохранители сообщат задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием. Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит наказание – от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сопровождение в уголовном производстве осуществляет СБУ, а процессуальное руководство – Львовская облпрокуратура.



Вскоре задержанному объявят о подозрении / Фото ГБР



Участковому грозит до 8 лет за решеткой / Фото ГБР



Правоохранители проводят расследование / Фото ГБР