Вскоре полицейскому объявят подозрение. Ему может грозить до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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Львовского полицейского задержали на взятке
- Следователи ГБР и Нацполиции задержали старшего участкового офицера одного из районных управлений полиции Львовщины.
- Он требовал у обвиняемого 3 тысячи долларов взятки.
- Правоохранитель уверял человека, за эти деньги сможет переквалифицировать его статью на " более легкую".
- Таким образом, обвиняемый смог бы избежать лишения свободы.
- Участковый обещал повлиять на прокуроров и судей, осуществляющих рассмотрение этого дела.
- Полицейского задержали во время получения им взятки.
Львовский полицейский требовал 3 тысячи долларов взятки / Фото ГБР
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Вскоре полицейскому сообщат о подозрении
Вскоре правоохранители сообщат задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием. Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит наказание – от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сопровождение в уголовном производстве осуществляет СБУ, а процессуальное руководство – Львовская облпрокуратура.
Вскоре задержанному объявят о подозрении / Фото ГБР
Участковому грозит до 8 лет за решеткой / Фото ГБР
Правоохранители проводят расследование / Фото ГБР