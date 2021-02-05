Таможенники 5 февраля изъяли у украинца большую партию контрабанды – 37 тысяч пачек белорусских сигарет. Мужчина пытался тайно вывезти их в Польшу.

Источник: Государственная таможенная служба

Стоимость контрабанды установит экспертиза. Вскоре суд изберет мужчине наказание.

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Как таможенники нашли контрабанду

Таможенники на пункте пропуска Шегини – Медика в автомобиле Renault Master нашли самую большую в этом году партию контрабандных сигарет.

50-летний житель Черновицкой области спрятал более 37 тысяч пачек сигарет в специально оборудованном хранилище в потолке автомобиля.

Сигареты белорусского производства без украинских марок акцизного сбора мужчина пытался вывезти в Польшу.

Мужчина спрятал сигареты в потолке автомобиля / Фото Государственной таможенной службы

Что грозит контрабандисту

Таможенники составили протокол за перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100 процентов стоимости товаров и конфискация контрабанды и транспортных средств со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для ее перемещения.

Сигареты и автомобиль изъяли. Их стоимость установит экспертиза. Вскоре таможенники направят дело в суд.

Сигареты и автомобиль изъяли / Фото Государственной таможенной службы



Вскоре дело направят в суд / Фото Государственной таможенной службы