Более 37 тысяч пачек сигарет: таможенники изъяли рекордную партию контрабанды – фото
Таможенники 5 февраля изъяли у украинца большую партию контрабанды – 37 тысяч пачек белорусских сигарет. Мужчина пытался тайно вывезти их в Польшу.
Источник: Государственная таможенная служба
Стоимость контрабанды установит экспертиза. Вскоре суд изберет мужчине наказание.
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Как таможенники нашли контрабанду
- Таможенники на пункте пропуска Шегини – Медика в автомобиле Renault Master нашли самую большую в этом году партию контрабандных сигарет.
- 50-летний житель Черновицкой области спрятал более 37 тысяч пачек сигарет в специально оборудованном хранилище в потолке автомобиля.
- Сигареты белорусского производства без украинских марок акцизного сбора мужчина пытался вывезти в Польшу.
Мужчина спрятал сигареты в потолке автомобиля / Фото Государственной таможенной службы
Что грозит контрабандисту
Таможенники составили протокол за перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100 процентов стоимости товаров и конфискация контрабанды и транспортных средств со специально изготовленными хранилищами, которые использовались для ее перемещения.
Сигареты и автомобиль изъяли. Их стоимость установит экспертиза. Вскоре таможенники направят дело в суд.
Сигареты и автомобиль изъяли / Фото Государственной таможенной службы
Вскоре дело направят в суд / Фото Государственной таможенной службы
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