В Яворовском районе Львовщины правоохранители выявили подпольный цех по производству контрафактной водки известных марок. Ежемесячная прибыль злоумышленников составила около 4 миллионов гривен.

Подпольное производство фальсифицированного алкоголя организовали в жилом доме. Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тысяч бутылок поддельной водки.

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Злоумышленники изготавливали фальсификат на миллионы гривен

Правоохранители установили, что несколько львовян и жителей Львовщины организовали подпольный цех в жилом доме одного из сел Яворивского района.

Там злоумышленники изготавливали поддельную водку известных украинских марок – "Хортица", "Green Day", "Хлебный Дар", "Гетьман" и другие.

– "Хортица", "Green Day", "Хлебный Дар", "Гетьман" и другие. На фальсификат они наклеивали поддельные марки акцизного налога.

Свой товар злоумышленники продавали в оптовые и в розничные магазины.

Подпольный цех давал до 4 миллионов гривен прибыли ежемесячно.

прибыли ежемесячно. Во время проведения обысков в цехе правоохранители изъяли грузовой микроавтобус, более 12 тысяч бутылок готовой водки, около 5 тысяч марок акцизного налога с признаками подделки, 2,8 тысячи литров спирта и оборудование для изготовления фальсификата.

готовой водки, около акцизного налога с признаками подделки, спирта и оборудование для изготовления фальсификата. На все это имущество вскоре наложат арест.

Смотрите фото обыска в подпольном цехе / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители проводят расследование

Правоохранители задержали 5 мужчин, которые работали в цехе во время обыска. Полицейские открыли уголовное производство по 2 статьям:

Изготовление, хранение, приобретение с целью сбыта поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов;

Незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 7 лет тюрьмы. На данный момент следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить всех причастных к функционированию подпольного цеха.