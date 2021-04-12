Прибыль – 4 миллиона ежемесячно: на Львовщине выявили цех по производству контрафактной водки
В Яворовском районе Львовщины правоохранители выявили подпольный цех по производству контрафактной водки известных марок. Ежемесячная прибыль злоумышленников составила около 4 миллионов гривен.
Источник:Львовская облпрокуратура
Подпольное производство фальсифицированного алкоголя организовали в жилом доме. Во время обысков правоохранители изъяли более 12 тысяч бутылок поддельной водки.
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Злоумышленники изготавливали фальсификат на миллионы гривен
- Правоохранители установили, что несколько львовян и жителей Львовщины организовали подпольный цех в жилом доме одного из сел Яворивского района.
- Там злоумышленники изготавливали поддельную водку известных украинских марок – "Хортица", "Green Day", "Хлебный Дар", "Гетьман" и другие.
- На фальсификат они наклеивали поддельные марки акцизного налога.
- Свой товар злоумышленники продавали в оптовые и в розничные магазины.
- Подпольный цех давал до 4 миллионов гривен прибыли ежемесячно.
- Во время проведения обысков в цехе правоохранители изъяли грузовой микроавтобус, более 12 тысяч бутылок готовой водки, около 5 тысяч марок акцизного налога с признаками подделки, 2,8 тысячи литров спирта и оборудование для изготовления фальсификата.
- На все это имущество вскоре наложат арест.
Смотрите фото обыска в подпольном цехе / Фото Львовской облпрокуратуры
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Правоохранители проводят расследование
Правоохранители задержали 5 мужчин, которые работали в цехе во время обыска. Полицейские открыли уголовное производство по 2 статьям:
- Изготовление, хранение, приобретение с целью сбыта поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов;
- Незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров
Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 7 лет тюрьмы. На данный момент следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить всех причастных к функционированию подпольного цеха.
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