На Львовщине с 9 ноября начнут действовать новые карантинные ограничения. Почти во всех районах области установили оранжевый уровень эпидемической опасности. В красную зону попали 4 района области.

Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела уровни эпидемической опасности в областях Украины 6 ноября. На Львовщине в красную зону попали 4 района. Об этом сообщил в телеграме министр Кабмина Олег Немчинов.

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В каких районах ужесточили карантинные ограничения

Новые карантинные ограничения на Львовщине начнут действовать с 9 ноября. Через неделю, 13 ноября в пятницу, их пересмотрят.

В красную зону попали такие районы:

Николаевский;

Перемышлянский;

Сокальский;

Пустомытовский.

Во всех остальных районах Львовщины установили оранжевый уровень эпидемической опасности.

Обратите внимание! Николаевский, Перемышлянский районы Львовщины до сих пор находились в оранжевой зоне.

Какие районы попали в оранжевую зону:

Бродовский;

Бусский;

Городокский;

Дрогобычский;

Жидачевский;

Жолковский;

Золочевский;

Каменка-Бугский;

Мостиський;

Радеховский;

Самборский;

Сколевский;

Старосамборский;

Стрыйский;

Турковский;

Яворивский.

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Какие города Львовщины попали в оранжевую зону:

Львов;

Борислав;

Дрогобыч;

Моршин;

Новый Раздел;

Самбор;

Стрый;

Трускавец;

Червоноград.

Какие ограничения действуют в оранжевой и красной зонах

В оранжевой зоне запрещается:

деятельность хостелов и туристических баз;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больнице;

спортзалы и учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;

действует ограничение для массовых мероприятий – не более 20 человек на событие.

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В красной зоне запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учреждений школ, детсадов, университетов и тому подобное;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

На всей территории Украины людям необходимо носить маски или респираторы в помещении и транспорте и иметь при себе документы.

Адаптивный карантин: новые ограничения на Львовщине / инфографика 24 канала