Присвоили 460 тысяч гривен: во Львове будут судить чиновников "Муниципальной варты" – фото
Во Львове будут судить должностных лиц коммунального предприятия "Муниципальная варта" и руководителей 2 коммерческих структур. Злоумышленников подозреваются в присвоении 300 тысяч гривен из местного бюджета и получении 160 тысяч гривен взятки.
Должностных лиц Львовского коммунального предприятия будут судить за организацию коррупционной "схемы" по предоставлению охранных услуг. Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Интересно Во Львове мужчина покусал патрульного: злоумышленнику грозит заключение - фото
Как злоумышленники организовали коррупционную "схему"
- К организации и функционированию "схемы" были причастны должностные лица коммунального предприятия "Муниципальная варта" и руководители 2 коммерческих структур.
- По данным следствия, должностные лица "Муниципальной варты" оказывали охранные услуги без оформления договоров и проводили расчеты в наличной форме.
- Для этого по вымышленным причинам злоумышленники отказывали предпринимателям в заключении официальных соглашений, склоняя их к неофициальному сотрудничеству.
- Для предоставления охранных услуг представители "Муниципальной варты" уменьшали количество охранников в городском совете и других объектах Львова.
- Чтобы скрыть свои преступления, иногда злоумышленники все же заключали договора. При этом в документах указывали "свои" охранные фирмы, которые фактически услуг не оказывали.
- Охранные услуги предоставляли исключительно силами и средствами коммунального предприятия.
- Деньги за работу перечислялись на счета "своих" коммерческих структур.
- В ходе расследования правоохранители собрали материалы, подтверждающие причастность должностных лиц "Муниципальной варты" и 2 фирм к противоправной деятельности.
- Злоумышленники получили 160 тысяч гривен неправомерной выгоды и присвоили из местного бюджета 300 тысяч гривен.
Злоумышленники присвоили из местного бюджета 300 тысяч гривен / Фото Нацполиции
Что грозит злоумышленникам
Злоумышленникам грозит наказание за получение неправомерной выгоды должностным лицом, злоупотребление властью и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. За такие преступления должностным лицам грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискация имущества.
Правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт в отношении 7 злоумышленников направили в суд.
Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой / Фото Нацполиции
Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание / Фото Нацполиции
Поделиться новостью