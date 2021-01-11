Во Львове будут судить должностных лиц коммунального предприятия "Муниципальная варта" и руководителей 2 коммерческих структур. Злоумышленников подозреваются в присвоении 300 тысяч гривен из местного бюджета и получении 160 тысяч гривен взятки.

Должностных лиц Львовского коммунального предприятия будут судить за организацию коррупционной "схемы" по предоставлению охранных услуг. Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Как злоумышленники организовали коррупционную "схему"

К организации и функционированию "схемы" были причастны должностные лица коммунального предприятия "Муниципальная варта" и руководители 2 коммерческих структур.

"Муниципальная варта" и По данным следствия, должностные лица "Муниципальной варты" оказывали охранные услуги без оформления договоров и проводили расчеты в наличной форме.

и проводили расчеты в наличной форме. Для этого по вымышленным причинам злоумышленники отказывали предпринимателям в заключении официальных соглашений, склоняя их к неофициальному сотрудничеству.

Для предоставления охранных услуг представители "Муниципальной варты" уменьшали количество охранников в городском совете и других объектах Львова.

и других объектах Львова. Чтобы скрыть свои преступления, иногда злоумышленники все же заключали договора. При этом в документах указывали "свои" охранные фирмы, которые фактически услуг не оказывали.

охранные Охранные услуги предоставляли исключительно силами и средствами коммунального предприятия.

Деньги за работу перечислялись на счета "своих" коммерческих структур.

В ходе расследования правоохранители собрали материалы, подтверждающие причастность должностных лиц "Муниципальной варты" и 2 фирм к противоправной деятельности.

Злоумышленники получили 160 тысяч гривен неправомерной выгоды и присвоили из местного бюджета 300 тысяч гривен.

Злоумышленники присвоили из местного бюджета 300 тысяч гривен / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленникам

Злоумышленникам грозит наказание за получение неправомерной выгоды должностным лицом, злоупотребление властью и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. За такие преступления должностным лицам грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискация имущества.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт в отношении 7 злоумышленников направили в суд.

Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой / Фото Нацполиции



Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание / Фото Нацполиции