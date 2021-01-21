Сотрудники Галицкой таможни нашли немалую партию контрабандного табака. В машине мужчины обнаружили 480 пачек снюса стоимостью около 100 тысяч гривен.

В салоне авто таможенники обнаружили контрабандный снюс и акустические системы. Контрабандисту грозит крупный штраф. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как таможенники нашли контрабанду

Украинец, 40-летний житель Херсона, возвращался из Польши.

В таможенной декларации мужчина указал, что перевозит бывшие в употреблении вещи.

Однако во время осмотра его микроавтобуса среди заявленного товара таможенники обнаружили коробки, в которых было 480 пачек снюса и акустические системы.

Ориентировочная стоимость незадекларированного товара составляет около 100 тысяч гривен.

Что такое снюс?

Снюс - это один из видов бездымного табака. Его изготавливают из увлажненного или высушенного в специальных условиях тонко измельченного табака, обработанного раствором соли и соды. В отличие от жевательного табака снюс употребляют, размещая его между десной и верхней губой.

Смотрите фото контрабанды, которую нашли таможенники / Фото Галицкой таможни

Что грозит контрабандисту

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил – недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100 процентов стоимости контрабанды с ее последующей конфискацией.

Все незадекларированные товары изъяли. Таможенники направят дело в суд, который и изберет наказание контрабандисту.