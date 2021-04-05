Ситуация с заболеваемостью COVID-19 во Львове остается сложной. В то же время ограничения в городе ввели заблаговременно, поэтому большого пика инфицированных нет.

Есть лишь небольшой стабильный рост. Об этом в эфире сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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По его словам, не придумали никаких лекарств, чтобы предостеречь возможность заболеть коронавирусом.

Другого варианта, чтобы 50 – 70% граждан Украины переболели (COVID-19 – 24 канал), нет. Конечно, вакцинация может сделать хорошие шаги,

– отметил Садовый.

Он заметил, самое главное, чтобы все не заболели в один день. "Наша задача – фактически разрывать эти цепи", – сказал мэр.

Что известно о COVID-19 во Львове? С начала пандемии у более 110 тысяч жителей Львовской области обнаружили коронавирус. По состоянию на понедельник, 5 апреля, в стационарах больниц находятся 1 112 больных. Также Львовская область находится в С начала пандемии у более 110 тысяч жителей Львовской области обнаружили коронавирус. По состоянию на понедельник, 5 апреля, в стационарах больниц находятся 1 112 больных. Также Львовская область находится в красной зоне карантина.

Необходимости закрывать авиа и железнодорожное сообщение нет

Авиационное и железнодорожное сообщение, как отметил Садовый, не будет прекращаться, если ситуация не будет ухудшаться. Ведь Львов является общеукраинским центром.

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"Относительно Львова решение нужно принимать в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения. Мы – в контакте с министрами. Пока такой необходимости нет", – подчеркнул глава города.

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В то же время он отметил, что теоретически нужно думать и о такой ситуации. "Надо быть готовым ко всем неожиданностям", – добавил Садовый.