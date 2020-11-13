На выходных, 14 и 15 ноября, 50 юристов Львовской мэрии будут консультировать предпринимателей, которые продолжат работать во время карантина выходного дня. Также во Львове создадут мобильные юридические группы, которые будут оказывать владельцам бизнесов оперативную помощь.

Чтобы получить консультацию юристов Львовского горсовета нужно позвонить на горячую линию города по номеру 15 – 80. Звонок на горячую линию является бесплатным. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Львовская волна", сообщает 24 канал.

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Как можно проконсультироваться у юристов мэрии

Чтобы получить консультацию юристов нужно позвонить на горячую линию города.

Есть телефон горячей линии города 15 – 80. Он является бесплатным, в том числе для звонков с мобильного телефона. Звонки сразу переключаются на Центр поддержки предпринимательства, где на выходных будет работать 50 юристов городского совета. Мы будем выезжать, в случае необходимости, к предпринимателям,

– рассказал Садовый.

Карантин выходного дня лишит заработка 50 тысяч львовян.

Мэр Львова рассказал, что по подсчетам под ограничения карантина выходного дня попадает около 50 тысяч львовян. Они потеряют около 50 миллионов гривен заработка, который могли бы получить, работая в выходные. По словам Садового, львовянам эти расходы никто не компенсирует. Поэтому городская власть не будет принимать никакого решения о запрете работать заведениям общественного питания в выходные.

Обратите внимание! Львовский горсовет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня. Мэр города Андрей Садовый убежден, что такой запрет может оставить многих людей без средств к существованию, поэтому его нельзя вводить.