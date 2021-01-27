Во Львове 2 пенсионерки стали жертвами мошенников. Женщины отдали аферистам более 50 тысяч гривен якобы за спасение своих сыновей от правоохранителей.

Источник: полиция Львовщины

Аферисты сказали пенсионеркам, что их сыновья стали виновниками ДТП. Так, 88-летняя женщина отдала мошенникам 7 тысяч гривен, а 91-летняя – 44 тысячи гривен.

Интересно Ограбил ребенка: во Львове рецидивист напал на 11-летнюю девочку – фото

Как пенсионерки отдали свои деньги аферистам

К правоохранителям 26 января обратилась 88-летняя львовянка . Она рассказала, что стала жертвой аферистов , женщина отдала им 7 тысяч гривен якобы за спасение сына. Правоохранители установили, что 21 января около 19:00 к пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал львовянке, что ее сын попал в ДТП , поэтому ему срочно нужны деньги . Через некоторое время аферист приехал в квартиру пенсионерки на улице Краковской. Там женщина и передала ему 7 тысяч гривен.

. Она рассказала, что , женщина отдала им якобы за спасение сына. Правоохранители установили, что 21 января около 19:00 к пенсионерке позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал львовянке, что ее , поэтому ему . Через некоторое время аферист приехал в квартиру пенсионерки на улице Краковской. Там женщина и передала ему 7 тысяч гривен. Несколькими днями ранее, 21 января, в полицию обратилась 91-летняя львовянка. Пенсионерка рассказала, что 19 января около 20:00 в ее квартиру на улице Коновальца пришли неизвестные мужчины. Они назвались сотрудниками полиции и сообщили, что ее сын, управляя автомобилем, сбил человека, а потерпевшему срочно нужны деньги на лечение. Пенсионерка отдала аферистам кругленькую сумму в 44 тысячи гривен.

Правоохранители проводят расследование

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить людей, которые были причастны к обоим случаям мошенничества.

Правоохранители призывают быть бдительными и осмотрительными. Если неизвестные люди звонят к вам и рассказывают, что кто-то из ваших родственников находится в полиции за совершение преступления, а потому срочно нужны средства на лечение потерпевшего или закрытие дела, нужно не паниковать и не выполнять требования мошенников. Первым делом позвоните родственнику и выясните, где он сейчас находится. Также нужно сообщить об этом правоохранителям.

Обратите внимание! Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию. Опишите правоохранителям приметы злоумышленников, запишите номер телефона, с которого вам звонили, банковские реквизиты, на которые аферисты требовали перечислить деньги, и тому подобное. Это позволит полицейским оперативно выявить и задержать мошенников.