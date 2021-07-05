Новый рекорд Украины: 6-летний мальчик со Львовщины назвал 196 стран по контурам на карте

6-летний Марк Данчевский установил рекорд Украины, упомянув наибольшее количество стран по контурам карты. Он назвал 196 стран, не совершив ни одной ошибки.

Мальчик увлекся географией несколько лет назад. Он знает все страны мира.

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Марк Данчевский установил новый рекорд Украины

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что 6-летний мальчик со Львовщины Марк Данчевський установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру карты".

Мальчик продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру карты за 13,5 минуты. При этом Юный эрудит не допустил ни одной ошибки!,

– отметила Ветрова.

Марк увлекся географией несколько лет назад, увидев рабочий кабинет своего дедушки Романа Кухара, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы №10. Мальчика больше всего заинтересовала большая карта мира, которая висела на стене. Заметив способности внука, дедушка заинтересовал его увлекательными историями о реках, озерах, горах, морях, городах и странах.

"Сейчас вся семья гордится тем, что Марк знает не только названия и местоположение всех без исключения стран мира, а и их государственные флаги и может рассказать много историй развития этих стран", – добавила Ветрова.

Рекорд 6-летнего Марка Данчевского внесли в Национальный Реестр Рекордов как достижение всей Украины в категории "Дети".