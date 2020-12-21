Активист и шоумен Сергей Притула рассказал о рекордной сумме, которую пожертвовали на нужды армии. Львовянка, которая попросила не называть ее полное имя, передала шоумену 60 тысяч долларов на оборудование для украинских защитников.

Сначала Притула прислал благотворительнице реквизиты для перевода пожертвования. Однако Наталья попросила о личной встрече, поскольку сумма, которую она хотела пожертвовать на нужды украинских военных, была большой. Об этом Притула рассказал на своей фейсбук-странице.

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Как проходила встреча Притулы и львовянки-благотворительницы

Шоумен рассказал, что с госпожой Натальей он встретился не сразу , а после долгой переписки.

, а после долгой переписки. Благотворительница написала Притуле, что хочет с ним встретиться, потому что планирует передать на нужды украинских защитников "немного денег". Шоумен в ответ на сообщение прислал ей реквизиты для перевода пожертвования.

Шоумен в ответ на сообщение прислал ей реквизиты для перевода пожертвования. Однако женщина все же настояла на личной встрече , потому что сумма была немалой и ей было страшно передавать деньги через банк.

, потому что сумма была немалой и ей было страшно передавать деньги через банк. Через некоторое время Притула все же нашел "окно" в своем расписании для того, чтобы встретиться с благодетельницей. Наталья пришла в гримерку к шоумену.

к шоумену. Во время короткого разговора Притула узнал, что Наталья – львовянка , которая уже довольно долго живет в Киеве.

, которая уже довольно долго живет в Киеве. Под конец разговора благотворительница попросила направить ее пожертвование на "какие-то полезные приобретения" для военных. Например, на нужды снайперов.

для военных. Например, на нужды снайперов. После этого женщина вытащила из сумочки 60 тысяч долларов.

О крупнейшем пожертвовании за все годы войны на востоке

Притула рассказал, что деньги, которые пожертвовала львовянка, – это самое большое пожертвование, которое он как волонтер получал за все годы войны на Востоке. Оно эквивалентно 30% всех денег, которые шоумен собрал за 11 месяцев 2020 года.

Это еще и лучший ответ всем тем, кто ретранслирует нарративы российской пропаганды о том, что украинцы устали от войны! Я убежден, что за подобным поступком стоит какая-то история. Но я не имел никакого морального права лезть человеку в душу и докапываться, что это за история,

– отметил Притула.

Шоумен добавил, что он "дрожащим голосом" еще раз спросил госпожу Наталью, делает ли она такое большое пожертвование сознательно. На что женщина "улыбнулась, скорее глазами, чем устами", и сказала, что это ее вклад в борьбу с врагом. Благодетельница добавила, что она счастлива, что может таким образом поддержать украинских защитников.

"Я сохраню то фото, которое мы сделали в память о встрече и которое вы запретили выставлять в этом посте! Хоть я и считаю, что страна должна знать своих героев в лицо. Но Ваша скромность заслуживает уважения!" – добавил политик.

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На что потратили деньги, которые пожертвовала львовянка

Притула рассказал, что подключил к выполнению заказа Натальи кучу специалистов и инструкторов.

В конце концов, 60 тысяч долларов направят на покупку квадрокоптеров и "нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами". Притула добавит к пожертвованию львовянки еще 644,56 тысячи гривен из "волонтерской копилки".

К Вашей помощи я с огромным удовольствием добавлю из тех средств, которые есть в моей волонтерской копилке, еще 644 560 гривен. И таким образом мы доведем количество аппаратов, которые будут нести "поздравительные открыточки от украинского народа" до 7 единиц! А это уже рой! И он будет для врагов большим сюрпризом! Большим и крайне неприятным!

– отметил Притула.

Сбор пожертвований для украинских защитников продолжается

Притула напомнил, что сбор пожертвований на нужды украинских защитников продолжается. В планах активиста закупить в декабре 2020 года еще 5 квадрокоптеров, которые стоят всего 165 тысяч гривен.

"И, очень хотелось бы, еще до Нового года приобрести одним узкопрофильным специалистам 3 тепловизионных прицела. А это еще +/- 400 тыс. Прошу всех о посильной помощи!" – добавил активист.

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Обратите внимание! Сергей Притула рассказал, что в декабре 2020 года помощь украинским защитникам составила 2,32 миллиона гривен. В общем, с начала 2020 года шоумен собрал для украинской армии 7,9 миллиона гривен пожертвований от неравнодушных сограждан. Реквизиты для пожертвования можно найти на фейсбук-странице Сергея Притулы.