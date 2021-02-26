Более 700 пачек сигарет в Land Rover: пограничники задержали контрабандиста – фото
Таможенники нашли в Land Rover более 700 пачек сигарет / Западное региональное управление Госпогранслужбы
На границе с Польшей пограничники Львовского отряда 26 февраля остановили внедорожник Land Rover. В машине нашли 700 пачек сигарет, которые контрабандист предусмотрительно спрятал в полостях фар и под бамперами.
Внедорожник остановили около обеда. За рулем автомобиля находился украинец, который направлялся в Польшу.
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Как задержали контрабандиста
- Около обеда пограничники Львовского отряда остановили Land Rover.
- Авто направлялось в Польшу через международный автомобильный пункт пропуска "Шегини".
- Во время разговора с водителем, пограничники заметили, что мужчина нервничал.
- Он не мог внятно объяснить куда именно едет.
- Поэтому правоохранители решили провести углубленную проверку авто.
- И недаром – таможенники нашли во внедорожнике контрабандные сигареты.
- Водитель спрятал пачки сигарет в декоративную обшивку, в конструктивные полости переднего и заднего бамперов и в полости за задними фарами.
- Всего пограничники получили из тайников 729 пачек сигарет различных марок.
- Пограничники изъяли все контрабандные сигареты.
Смотрите фото, как нашли сигареты / Фото Западного РУ Госпогранслужбы
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