На границе с Польшей пограничники Львовского отряда 26 февраля остановили внедорожник Land Rover. В машине нашли 700 пачек сигарет, которые контрабандист предусмотрительно спрятал в полостях фар и под бамперами.

Внедорожник остановили около обеда. За рулем автомобиля находился украинец, который направлялся в Польшу. Интересно Перевозил 1,7 тысячи пачек сигарет в обшивке автомобиля: таможенники задержали контрабандиста – фото Как задержали контрабандиста Около обеда пограничники Львовского отряда остановили Land Rover.

Авто направлялось в Польшу через международный автомобильный пункт пропуска "Шегини".

Во время разговора с водителем, пограничники заметили, что мужчина нервничал.

Он не мог внятно объяснить куда именно едет.

Поэтому правоохранители решили провести углубленную проверку авто.

И недаром – таможенники нашли во внедорожнике контрабандные сигареты.

Водитель спрятал пачки сигарет в декоративную обшивку, в конструктивные полости переднего и заднего бамперов и в полости за задними фарами.

Всего пограничники получили из тайников 729 пачек сигарет различных марок.

Пограничники изъяли все контрабандные сигареты. Смотрите фото, как нашли сигареты / Фото Западного РУ Госпогранслужбы