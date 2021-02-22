Во Львове в 8 городской клинической больнице планируют обустроить ангиографическую операционную, отделение КТ и кабинет МРТ. Это позволит медикам оказывать неотложную помощь на сверхсовременном уровне. Всего в 2021 году в больницу планируют инвестировать 100 миллионов гривен.

Томограф должен начать работать с марта 2021 года. Деньги на 8 городскую клиническую больницу выделят из городского и государственного бюджетов.

Интересно Садовый рассказал о приеме больных COVID-19 из Ивано-Франковска и вакцинации во Львове

В больнице появится дорогое современное оборудование

По словам мэра Львова Андрея Садового в городе есть 2 большие базовые больницы – больница скорой помощи и восьмая больница. В 2021 году в 8 больницу инвестируют около 100 миллионов гривен.

В первую очередь, заработает новое КТ, оно уже есть, еще заканчивают ремонты в помещении, и 15 марта оно заработает. Это важно, особенно для тех людей, у которых инсульты, потому что есть 1 час и нужно оперативно увидеть, что у них,

– рассказал Садовый.

Помещение, где установят новое МРТ, уже определили. По словам мэра, это очень ценное оборудование, но "оно кардинально изменит функционал больницы".

"Врачи получат глубину и понимание, что и как надо лечить. Профессиональный уровень врачей очень высокий, но без современного оборудования это делать очень сложно. Конечно, есть частники, которые предоставляют подобные услуги. Но для больницы это важно, сервис для людей будет на очень высоком уровне", – отметил городской голова.

По словам Садового, время, когда заработает оборудование, зависит от тендерных процедур, которые ведет Министерство здравоохранения.

Мэр рассказал, что КТ стоимостью 24 миллиона гривен взяли в лизинг. МРТ и ангиограф стоят по 30 миллионов гривен каждый. Садовый отметил, что это очень большие деньги и 8 больница уже давно не получала таких инвестиций.

Читайте также Во Львове врачи спасли младенца, который родился с весом 790 граммов

Смотрите фото с 8 городской клинической больницы / Фото Романа Балука

Сейчас в 8 больнице продолжается ремонт

Руководитель 8 городской клинической больницы Василий Трунквальтер рассказал, что за деньги городского бюджета в 2020 году в лизинг купили компьютерный томограф, а за средства государственного бюджета – ангиограф. В ближайшее время больнице передадут магнитно-резонансный томограф, который также приобрели за счет госбюджета. В помещениях, где установят эти аппараты, еще продолжаются ремонтные работы. Для их завершения выделят деньги из городского бюджета.

По словам Трунквальтера, ремонт в помещении, где установят томограф, уже завершили. Сейчас там подсоединяют свет. Томограф должен начать работать до 15 марта.

Это 64-срезовый томограф, фактически на сегодня один из лучших по мощности в городе. Мы сможем предоставить очень много различных услуг, в частности лечение инсультов, инфарктов миокарда,

– отметил руководитель больницы.

Актуально Ситуация с коронавирусом на Львовщине: сколько новых больных и коек в больницах

Почему 8 больнице необходимо КТ и МРТ

По словам руководительницы управления здравоохранения Львовского горсовета Натальи Литвинский, 8 городская больница и больница скорой помощи определены как опорные для предоставления ургентной помощи. А такую ​​помощь невозможно оказать без МРТ, КТ и ангиографа.

"Это оборудование необходимо больнице для того, чтобы составить с Национальной службой здоровья Украины соглашение по предоставлению приоритетных услуг. Это медицинская помощь при инфарктах, инсультах, кардиохирургических операциях, поэтому это оборудование крайне важно для этой больницы как для второй ургентной опорной больницы в городе Львове", – добавила Литвинская.

Интересно! В 8 городской клинической больнице размещены 365 койкомест, из которых 250 – для лечения больных COVID-19. 80% коек для больных коронавирусом обеспечены кислородом.