Во Львове 8 марта состоится множество мероприятий, поэтому каждый человек сможет найти себе что-то по душе. В частности, по случаю Международного женского дня все желающие смогут приобщиться к феминистическому маршу в поддержку женщин, или же посетить концерт группы ТНМК или мюзикл "Гуцулка Ксеня".

Также в театре "Воскресение" состоится премьера спектакля "Балаган честности". Жители и гости города смогут легко определиться, как отпраздновать Международный женский день во Львове.

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Куда пойти во Львове 8 марта

Львовяне и гости города без проблем смогут выбрать для себя способ полезно провести время 8 марта. Начать день можно, посетив марш в поддержку женщин, а после пойти на спектакль или концерт.

Феминистический марш в поддержку женщин

Во Львове 8 марта состоится феминистический марш в поддержку женщин. Его целью является призыв государства к надлежащему обеспечению прав женщин различных социальных слоев – одиноких матерей, пожилых женщин, женщин с инвалидностью, бездомных, безработных и женщин из других уязвимых групп.

Марш начнется в 13:00 возле городской ратуши. Он пройдет по маршруту: площадь Рынок – площадь Кафедральная улица Беринды – проспект Свободы – Оперный театр – проспект Свободы – улица Беринды – Кафедральная площадь – площадь Рынок.

После состоится митинг, во время которого смогут выступить все желающие. Также к шествию присоединится почетный консул Королевства Нидерландов во Львове Андрей Гринчук. Мероприятие состоится в сопровождении правоохранителей.

Организаторы из ОО Центр "Женские перспективы" приглашают присоединиться всех желающих. Всех участников и участниц марша обеспечат защитными масками. Детали события можно прочитать, перейдя по ссылке.

Смотрите фото марша в поддержку женщин в 2020 году / Фото ОО Центр "Женские перспективы"

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Концерт ТНМК в " Малевиче"

Группа "Танок на майдане Конго" будет давать свой первый весенний концерт во Львове. ТНМК представит новое шоу, наполненное премьерами и неожиданностями.

Всех поклонников группы приглашают в клуб "Малевич" 8 марта. Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.



ТНМК 8 марта будет выступать в "Малевиче" / Фото Karabas

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Мюзикл "Гуцулка Ксеня"

На сцене Львовского оперного театра 8 марта будут показывать мюзикл "Гуцулка Ксеня". Спектакль, который создали в Ивано-Франковске, стал сенсацией – он получил 25 аншлагов подряд и глубокую любовь ценителей театра.

Режиссер Ростислав Держипильский соединил в постановке довоенную оперетту Ярослава Барнича с современными аранжировками и хореографией, живым оркестром и лазерным шоу. Билеты на мюзикл можно приобрести, перейдя по ссылке.



Мюзикл "Гуцулка Ксеня" / Фото Karabas

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Jazz in love

В театре имени Марии Заньковецкой состоится концерт Jazz in love. Музыканты будут творить джазовую музыку, которая зарождена из любви к импровизации. Все присутствующие смогут насладиться мировыми современными джазовыми хитами в собственных аранжировках Shockolad и украинскими ретро-песнями в оригинальных джазовых интерпретациях. Лидерами Shockolad являются одни из самых ярких джазовых музыкантов Украины и Восточной Европы – Гнидин Игорь и Анастасия Литвинюк. К ним также присоединятся басист Андрей Кохан, вокалистка Юлия Швед и вокалист Пол Комолафе из Нигерии. Подробнее читайте по по ссылке.

Концерт Jazz in love состоится в театре имени Марии Заньковецкой / Фото Karabas

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Премьера спектакля "Балаган честности"

В театре "Воскресение" 8 марта состоится премьера спектакля "Балаган честности". Его создали по пьесе Луиджи Пиранделло "Наслаждение от честности".

В Украине эту пьесу еще не ставил ни один театр, однако в Италии она является достаточно популярной. По мотивам произведения Пиранделло даже сняли несколько художественных фильмов. Премьера первой постановки состоялась в ноябре 1917 года в Турине.

"Балаган честности" – это спектакль с итальянским шармом в стиле комедии дель-арте. В центре сюжета – афера с фиктивным бракосочетанием. Билеты на премьеру можно приобрести, перейдя по ссылке.



Премьера спектакли "Балаган честности" / Фото театр "Воскресение"

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Cosmopolitan Weekend в People Place

В баре People Place, расположенном на улице Кафедральной, 6, можно отлично начать утро 8 марта. За бокалом Cosmopolitan или French 75 все присутствующие смогут послушать историю создания коктейлей. Голодным никто не останется – повара People Place приготовят вкусные закуски.

Весна вдохновляет, а еще нас вдохновляете вы. Каждый раз, готовя Casmopolitan для вас, вспоминаются истории тех 4 женщин из известного всем сериала,

– рассказали в People Place.

Мероприятие начнется в 12:00. Детали читайте по ссылке.



Cosmopolitan Weekend в People Place / Фото People Place

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Распространенные мифы о 8 Марта / инфографика 24 канала