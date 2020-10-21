Во время ремонта улицы Бандеры во Львове заменят коллектор, который находится на глубине 12 метров. Стоимость замены всех инженерных сетей составляет около 80% сметы всего проекта.

Проект капремонта улицы Бандеры проверили государственные эксперты. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Львовская волна", сообщает 24 канал.

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Садовый всегда не против проверок

Мэр рассказал, что все тендерные закупки происходят через систему "ProZorro". Львовский горсовет всегда готов к любым проверкам потому, что все открыто и честно.

Мы всегда открыты. Этот проект уже проверен государственной экспертизой. Все тендеры происходят через систему "ProZorro". Честно говоря, я не помню, чтобы за "ProZorro" у нас были какие-то проблемы с контролирующими органами, но, если кому-то хочется, то пусть проверяют. Я всегда приветствую любые проверки и максимально их поддерживаю,

– заявил Садовый.

Глава города отметил, что люди сейчас часто говорят, что ремонтировать улицы во Львове не требуется. Однако городские власти все же будут продолжать это делать.

Почему замена инженерных сетей так дорого стоит

Коллектор на улице Бандеры находится на глубине 12 метров. Замена сетей при реконструкции – наиболее ресурсозатратная работа.

"Люди должны понимать, что та же самая улица Бандеры имеет коллектор, который заложен на глубине 12 метров, и 80% стоимости работ – это замена всех сетей", – отметил Садовый.

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