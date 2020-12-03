Львовский окружной админсуд отказался удовлетворить иск скандального активиста Ивана Спринского об отмене результатов выборов мэра Львова. Судья не нашел никаких доказательств нарушения избирательных прав активиста, на которые он ссылался.

Активист настаивал на нарушении процедуры при вынесении постановления городской ТИК. Однако суд отказался удовлетворить иск Спринского об отмене регистрации Андрея Садового как мэра Львова. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Кто присутствовал на суде

Львовский окружной админсуд начал рассмотрение дела в 10:00 2 декабря.

Судьями были Зиновий Гавдик, Ульяна Братичак и Назар Костецкий.

На заседание пришли активист Иван Спринский как истец, председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий как ответчик и адвокат Руслана Юхименко, представлявшая 3 сторону дела – мэра Львова Андрея Садового.

Чего требовал Спринский

Спринский требовал отменить 2 постановления Львовского городского ТИК.

№165 о регистрации Андрея Садового как городского головы Львова, которую выдали 25 ноября.

№166, в которой уточняли информацию о печати результатов выборов в СМИ и скорректировали ошибки. Ее выдали 27 ноября.

Активист настаивал, что городская ТИК сначала издала постановление о регистрации Садового как городского головы Львова, а только после этого приняла от него заявление с просьбой регистрации. Спринский заявлял, что такие решения ТИК нарушили его избирательные права. Однако активист так и не смог четко обосновать свою позицию.

Что рассказали в ТИК

Председатель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий заявил, что исковые требования Спринского – нелогичны. Он привел доказательства, что Садового зарегистрировали только после его заявления, а не до, как утверждал активист.

Сначала ТИК посчитала голоса избирателей и составила протокол. Позже мэр написал заявление, и после этого вынесли постановление о регистрации Садового как мэра Львова.

Затем мы обратились в газету "Ратуша" о печати постановления, но газета на тот момент уже вышла. Поэтому мы внесли изменение в постановление и обратились к "Львовской почте", где и напечатали постановление,

– добавил Слипецкий.

Какой приговор вынес суд

Львовский окружной админсуд в 18:00 вынес свое решение по делу. Судьи не увидели доказательств нарушения избирательных прав Спринского. Поэтому его иск не удовлетворили. Теперь Спринский обязан уплатить 1 681,60 гривны судебного сбора. Однако у активиста есть 2 дня, чтобы подать апелляцию на решение суда.