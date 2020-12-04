Во Львове осудили женщину за мошенничество. Аферистка за 15 лет обманула 20 человек более чем на 15 миллионов гривен.

Судебное разбирательство по делу в отношении 53-летней мошенницы завершили. Женщина получила приговор – 11 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как женщина обманула 20 человек

53-летняя львовянка в период с 2000 до 2015 года обманула 20 человек.

Она под видом заключения договоров о займе брала деньги у потерпевших.

Эти средства она якобы направляла на развитие ее бизнеса по обмену валют.

Своим заемщикам аферистка обещала, что за пользование деньгами будет выплачивать им до 36% годовых, а иногда даже 0,5% в день.

В целом аферистка нанесла ущерб более чем на 15,17 миллиона гривен.

Какой приговор вынес суд

Женщину обвиняли в мошенничестве со сговором. Суд поддержал позицию прокуроров и признал женщину виновной.

Ее приговорили к 11 годам за решеткой с конфискацией 33% всего ее имущества.