Афера на 15 миллионов гривен: во Львове осудили злоумышленницу
Во Львове осудили женщину за мошенничество. Аферистка за 15 лет обманула 20 человек более чем на 15 миллионов гривен.
Судебное разбирательство по делу в отношении 53-летней мошенницы завершили. Женщина получила приговор – 11 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как женщина обманула 20 человек
- 53-летняя львовянка в период с 2000 до 2015 года обманула 20 человек.
- Она под видом заключения договоров о займе брала деньги у потерпевших.
- Эти средства она якобы направляла на развитие ее бизнеса по обмену валют.
- Своим заемщикам аферистка обещала, что за пользование деньгами будет выплачивать им до 36% годовых, а иногда даже 0,5% в день.
- В целом аферистка нанесла ущерб более чем на 15,17 миллиона гривен.
Какой приговор вынес суд
Женщину обвиняли в мошенничестве со сговором. Суд поддержал позицию прокуроров и признал женщину виновной.
Ее приговорили к 11 годам за решеткой с конфискацией 33% всего ее имущества.
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