Стрыйский районный суд 22 марта вынес приговор бывшей руководительнице отделения одного из частных банков. Женщину обвиняли в хищении денег клиентов. Всего она завладела 7 миллионами гривен.

Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров. Женщину признали виновной в мошенничестве. Интересно Хотели обмануть государство на миллиард: СБУ разоблачила ряд предприятий-махинаторов Чиновница банка присвоила 7 миллионов гривен 53-летняя жительница Стрыйщины работала руководительницей одного из отделений частного банка.

Правоохранители установили, что она с сентября по декабрь 2017 незаконно завладела деньгами из кассы в сумме более 4 миллионов гривен.

Также чиновница, злоупотребляя доверием клиентов банка, получила от них более 3 миллионов гривен.

Деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Женщине присудили 10 лет за решеткой Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в хищении денег банка в особо крупных размерах, мошенничестве и служебном подделывании. Суд 24 марта поддержал позицию прокуроров Львовской облпрокуратуры и признал женщину виновной. Ей назначили наказание – 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Интересно! Недавно в Днепре произошла похожая история. Четверо работников коммерческого банка, вероятно, украли 86 миллионов гривен. Они выдавали кредиты фальшивым заемщикам. Правоохранители уже сообщили злоумышленникам о подозрении.