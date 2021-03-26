Афера на 7 миллионов: на Львовщине осудили экс-руководителя банка
Стрыйский районный суд 22 марта вынес приговор бывшей руководительнице отделения одного из частных банков. Женщину обвиняли в хищении денег клиентов. Всего она завладела 7 миллионами гривен.
Источник:Львовская облпрокуратура
Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров. Женщину признали виновной в мошенничестве.
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Чиновница банка присвоила 7 миллионов гривен
- 53-летняя жительница Стрыйщины работала руководительницей одного из отделений частного банка.
- Правоохранители установили, что она с сентября по декабрь 2017 незаконно завладела деньгами из кассы в сумме более 4 миллионов гривен.
- Также чиновница, злоупотребляя доверием клиентов банка, получила от них более 3 миллионов гривен.
- Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Женщине присудили 10 лет за решеткой
Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в хищении денег банка в особо крупных размерах, мошенничестве и служебном подделывании.
Суд 24 марта поддержал позицию прокуроров Львовской облпрокуратуры и признал женщину виновной. Ей назначили наказание – 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
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