Следователи сообщили заместителю мэра Червонограда и 42-летнему львовскому предпринимателю о подозрениях в мошенничестве и халатности при закупке школьных парт и стульев. Сумма ущерба, который нанесли городскому бюджету, составляет 934 тысячи гривен.

Правоохранители задокументировали факт мошенничества при закупке школьных парт в рамках программы "Новая украинская школа". Сейчас следователи продолжают проводить расследование.

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В чем подозревают чиновника и предпринимателя

В конце 2018 года 42-летний предприниматель из Львова победил в тендере в рамках программы "Новая украинская школа" на поставку более 800 комплектов школьной мебели для учебных заведений района.

в рамках программы "Новая украинская школа" на поставку для учебных заведений района. Действующий заместитель главы Червоноградского горсовета , который в то время работал директором коммунального учреждения "Центр по обслуживанию учебных заведений Сокальского района", заключил с победителем тендера соглашение на поставку парт и стульев на 934 тысячи гривен.

, который в то время работал директором коммунального учреждения "Центр по обслуживанию учебных заведений Сокальского района", на поставку парт и стульев на 934 тысячи гривен. По условиям договора мебель должна была соответствовать уровню, нормам и стандартам, законодательно установленным в Украине.

Тем не менее, предприниматель закупил мебель у другой фирмы .

. Она была непригодна для использования по своему прямому назначению, поэтому ученики не могли ей пользоваться.

по своему прямому назначению, поэтому ученики не могли ей пользоваться. В свою очередь, 61-летний чиновник не убедился в качестве парт и стульев.

и стульев. Он поручил принять эту непригодную для использования мебель, направить ее в 50 учебных заведений района и полностью оплатить счет .

. Так, сумма убытков, которые нанесли местному бюджету, составила более 934 тысяч гривен.



Мебель стоила почти миллион гривен / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили должностному лицу о подозрении в "служебной халатности". Санкция статьи предусматривает наказание – от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и от 4,25 до 12,75 тысячи штрафа.

Предпринимателю сообщили о подозрении в "мошенничестве". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 12 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры