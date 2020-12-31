Аферы с недвижимостью более чем на 6,4 миллиона гривен: во Львове будут судить адвоката
Во Львове будут судить адвоката за мошенничество с недвижимостью / Фото из открытых источников
Во Львове будут судить адвоката за аферы с недвижимостью. Мужчина присвоил помещения, которые принадлежат городу, более чем на 6,4 миллиона гривен.
Правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как адвокат "проворачивал" аферы с недвижимостью
- Во Львове в течение 2016 года адвокат регистрировал недвижимость, которая принадлежит городу, на подставные фирмы.
- С помощью схемы присвоения имущества, которую разработал злоумышленник, он нанес ущерб более чем на 6,4 миллиона гривен.
- Следователи наконец завершили досудебное расследование.
- В декабре 2020 года обвинительный акт направили в суд.
Что грозит злоумышленнику
Адвокату сообщили о подозрении в 3 преступлениях:
- Сознательное использование поддельного документа – карается штрафом до 850 гривен, арестом сроком до 6 месяцев или ограничением свободы сроком до 2 лет.
- Мошенничество в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
- Отмывание доходов, полученных преступным путем в крупном размере – наказывается тюремным заключением от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание.
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