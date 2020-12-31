Во Львове будут судить адвоката за мошенничество с недвижимостью / Фото из открытых источников

Во Львове будут судить адвоката за аферы с недвижимостью. Мужчина присвоил помещения, которые принадлежат городу, более чем на 6,4 миллиона гривен.