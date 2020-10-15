Международный аэропорт "Львов" 15 октября полностью обесточило. Однако работа аэропорта не прекратилась – пассажиров регистрировали вручную.

Обесточивание аэропорта произошло из-за отключения света во Львове. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба львовского аэропорта.

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Как именно работал обесточенный аэропорт " Львов"

Работа аэропорта не остановилась ни на минуту. Работники львовского аэропорта не растерялись и начали регистрировать пассажиров вручную.

Специалисты аэропорта каждый месяц проверяют свои знания ручной регистрации в соответствии с установленными правилами обслуживания пассажиров. В пресс-службе рассказали, что сегодняшняя ситуация помогла практически проверить навыки работников аэропорта.

Все же из-за отключения света были незначительные задержки авиарейсов.