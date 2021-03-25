В аэропорту "Львов" таможенники изъяли у туристов более 1500 наркосодержащих таблеток: фото
У 20 украинцев, прибывших из Египта в международный аэропорт "Львов", таможенники нашли более 1,5 тысячи наркосодержащих таблеток. Нарушителям грозит уголовная ответственность.
Источник:Галицкая таможня
Туристов задержали. За перевозку наркосодержащих таблеток им может грозить до 3 лет ограничения свободы.
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У украинцев изъяли более 1,5 тысячи таблеток псевдоэфедрина
- В течение 23 и 24 марта сотрудники Галицкой таможни провели мероприятия по пресечению незаконного перемещения прекурсоров в аэропорту "Львов".
- Так, у 20 украинцев, прибывших из Египта различными рейсами, обнаружили 1559 таблеток медицинского препарата "1, 2, 3", действующим веществом которого является псевдоэфедрин.
- Таблетки нашли среди личных вещей в багаже и ручной клади туристов.
- Все таблетки изъяли.
Украинцы перевозили из Египта псевдоэфедрин / Фото Галицкой таможни
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Что грозит нарушителям
Таможенники направили в полицию сообщение относительно нарушителей. Их действия содержат признаки преступления, предусмотренного статьей "Незаконное производство, приобретение или перевозка прекурсоров".
Санкция статьи предусматривает наказание – до 850 гривен штрафа или ограничением свободы сроком до 3 лет.
Таможенники изъяли более 1500 таблеток / Фото Галицкой таможни
Нарушителям грозит ограничение свободы / Фото Галицкой таможни
Правоохранители проводят расследование / Фото Галицкой таможни
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