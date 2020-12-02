Львовский окружной админсуд рассмотрит иск скандального активиста Ивана Спринского об отмене результатов выборов главы Львовской ОТО. Рассмотрение дела суд начнет 2 декабря в 10 часов утра.

Согласно постановлению городской ТИК, на выборах главы Львовской ОТО победил Андрей Садовый. Однако Спринский требует "признать противоправным и отменить постановление ТИК о регистрации Садового городским головой Львова. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Что требует Спринский

Львовский окружной админсуд принял к рассмотрению иск Спринского. Активист требует "признать противоправными и отменить" 2 постановления городской ТИК:

№165 – о регистрации Андрея Садового городским головой Львова.

№ 166, которое вносит 2 изменения в постановление №165. В частности, ТИК исправила собственные ошибки – слово "многомандатный" заменила на "одномандатный", потому что выборы мэра проходят в одномандатном округе. Также изменили место публикации постановления о регистрации нового мэра Львова – вместо газеты "Ратуша" указали сайт "Гал инфо" и информационный стенд ТИК.

Что говорят представители Садового

Юрист Руслан Сидорович, который защищает интересы Садового, рассказал, что искового заявления он не видел. То есть суд принял решение об открытии производства без представителей мэра Львова. Об иске Сидорович узнал лишь вечером 1 декабря.

Ситуация абсурдна. Состоялись выборы, действительно, городская ТИК допустила две ошибки, которых не стоило допускать, но их можно отнести к категории описок,

– отметил юрист.

Сидорович добавил, что исправления ошибок городской ТИК не могут быть основанием для отмены решений и "факта, кто является победителем выборов на должность городского головы".

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Спринский подал иск в ЛОАС / Фото ZAXID.NET

Он требует отменить постановление о назначении Садового мэром Львова / Фото ZAXID.NET



Рассмотрение дела состоится 2 декабря / Фото ZAXID.NET

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