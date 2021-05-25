По состоянию на 25 мая в стационарах львовских больниц находятся 264 пациента. У 245 больных подтвердили коронавирус.

Актуально В Украине за сутки выявили новых 2 608 случаев заражения COVID-19: статистика

Коронавирус обнаружили у более 200 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 134,87 тысячи человек. К сожалению, 3533 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако 125,84 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили в более 65,75 тысячи человек. Более 61,41 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1729 больных умерли.

Лабораторные центры 24 мая провели 915 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 214 человек, среди которых 87 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 134 тысяч человек / Фото ЛГС

Интересно У 14% молодых людей, переболевших COVID-19, развились другие заболевания: какие

Какая ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 264 пациента. 245 человек – больны на коронавирусом, 27 – находятся в реанимации, а 18 – подключены к аппаратам ИВЛ. 24 мая в больницу попал 21 больной, а выписали 34 пациента.

В 8 городской клинической больнице находятся 52 пациента;

в 1 Городской клинической больнице – 39 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 118 пациентов;

в 5 Городской клинической больнице – 43 пациента;

в 4 Городской клинической больнице – 3 пациента;

в родильном – 9 пациенток.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала