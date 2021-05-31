По состоянию на 31 мая в стационарах львовских больниц находятся 212 пациентов. В 192 больных подтвердили коронавирус.

Актуально На "Арене Львов" стартовала массовая вакцинация от COVID-19: видео

Коронавирус обнаружили только в 46 человек

В целом на Львовщине коронавирусом заболели 135,9 тысячи человек. К сожалению, 3 557 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 129,21 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили в более 66,16 тысяч человек. Более 62,98 тысяч пациентов уже выздоровели, а 1 749 больных умерли.

Лабораторные центры 30 мая провели 416 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили в 46 человек, среди которых 20 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 135 тысяч человек / Фото ЛГС

Интересно Думаю, Львовщина будет первой, кто преодолеет COVID-19 – заместитель председателя ЛОГА Собко

Какова ситуация в львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 212 пациентов. 192 человека – больны коронавирусом, 23 – находятся в реанимации, а 12 – подключены к аппаратам ИВЛ. 30 мая в медучреждения попали 5 больных, а выписали 2 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 42 пациента;

в 1 городской клинической больнице – 29 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 97 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 39 пациентов;

в родильном – 5 пациенток.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала