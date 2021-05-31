Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости на 31 мая

С начала пандемии коронавирус обнаружили более чем в 135 тысяч жителей Львовщины. 30 мая лаборатории провели 416 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили в 46 человек, среди которых 20 львовян.
По состоянию на 31 мая в стационарах львовских больниц находятся 212 пациентов. В 192 больных подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили только в 46 человек
В целом на Львовщине коронавирусом заболели 135,9 тысячи человек. К сожалению, 3 557 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 129,21 тысячи человек выздоровели.
Во Львове коронавирус подтвердили в более 66,16 тысяч человек. Более 62,98 тысяч пациентов уже выздоровели, а 1 749 больных умерли.
Лабораторные центры 30 мая провели 416 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили в 46 человек, среди которых 20 львовян.
На Львовщине коронавирусом заболели более 135 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация в львовских больницах
В стационарах львовских медучреждений лечатся 212 пациентов. 192 человека – больны коронавирусом, 23 – находятся в реанимации, а 12 – подключены к аппаратам ИВЛ. 30 мая в медучреждения попали 5 больных, а выписали 2 пациентов.
- В 8 городской клинической больнице находятся 42 пациента;
- в 1 городской клинической больнице – 29 пациентов;
- в больнице скорой медицинской помощи – 97 пациентов;
- в 5 городской клинической больнице – 39 пациентов;
- в родильном – 5 пациенток.
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