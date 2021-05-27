Коронавирус на Львовщине: в течение последних суток во Львове не умер ни один пациент с COVID-19

С начала пандемии коронавируса обнаружили более чем 135 тысяч жителей Львовщины. 26 мая лаборатории провели 1090 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 278 человек, среди которых 100 львовян.

По состоянию на 27 мая в стационарах львовских больниц находятся 247 пациентов. У 225 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у более чем 250 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 135,32 тысячи человек. К сожалению, 3546 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 127,83 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 65,94 тысячи человек. Более 61,86 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1736 больных умерли.

Лабораторные Центры 26 мая провели 1090 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 278 человек, среди которых 100 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 135 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 247 пациентов. 225 человек – больны коронавирусом, 26 – находятся в реанимации, а 15 – подключены к аппаратам ИВЛ. 26 мая в медучреждения попали 18 больных, а выписали 21 пациента.

В 8 городской клинической больнице находятся 49 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 38 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 110 пациентов;

в 5 городской клинической больнице – 38 пациентов;

в 4 городской клинической больнице – 3 пациента;

в родильном – 9 пациенток.



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