Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости на 7 июня

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 136 тысяч жителей Львовщины. 6 июня лаборатории провели 280 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили у 19 человек, среди которых 10 львовян.

По состоянию на 7 июня в стационарах львовских больниц находятся 105 пациентов. У 87 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 19 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 136,46 тысячи человек. К сожалению, 3 593 пациента умерли от осложнений COVID-19. Однако 130,37 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 66,36 тысячи человек. Более 63,42 тысячи пациентов уже выздоровели, но 1 758 больных умерли.

Лабораторные центры 6 июня провели 280 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 19 человек, среди которых 10 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 136 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 105 пациентов. 87 человек – больные коронавирусом, 16 – находятся в реанимации, а 7 – подключены к аппаратам ИВЛ. 6 июня в медучреждения попали 5 больных, а выписали 2 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находятся 13 пациентов;

в 1 городской клинической больнице – 7 пациентов;

в больнице скорой медицинской помощи – 63 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 22 пациента;

Во Львове увеличат количество пунктов вакцинации

По информации Львовского областного центра общественного здоровья , на Львовщине есть 4 больницы, в которых по состоянию на 7 июня нет пациентов с COVID-19 – Львовская клиническая больница на железнодорожном транспорте филиала ЦОЗ Укрзализныци, 1-ый роддом, Жидачевская ЦРБ и Старосамбирская ЦРБ.

По информации прессслужбы ЛГС, мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в выходные, 5 и 6 июня, прививки от коронавируса получили более 2,5 тысячи львовян.

Речь о тех жителях, которые зарегистрированы в приложении "Дия", и тех, кто пришел просто так. Мы вакцинировали всех желающих. Также на выходных мы получили партию вакцины Pfizer и провакцинировали педагогов. Все прошло хорошо,

– отметил мэр.

Садовый добавил, что во Львове сейчас есть 10 стационарных пунктов вакцинации. Их количество планируют увеличить.

"Если будут поступать новые партии вакцины, то мы готовы открывать еще один центр вакцинации в ТЦ "Форум". Видим, что активность жителей растет, что не может не радовать", – подытожил городской глава.

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