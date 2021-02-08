Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан выходить на улицы и помогать дворникам очищать дворы и тротуары от снега. Впоследствии он и работники местной власти тоже вышли на улицы, взяли лопаты в руки и начали убирать снег.

8 февраля в 15:00 все работники Львовской ратуши вместе с Андреем Садовым взяли лопаты и вышли убирать улицы в разных локациях. К ним присоединились работники районных администраций.

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Садовый заверил, что выходить на улицы и помогать их расчищать должен каждый украинец, который имеет физическую возможность это делать. Добавил, что такая работа только объединит народ.

Во многих странах из-за такой непогоды объявляют уже чрезвычайную ситуацию, а мы просто работаем,

– заметил мэр Львова.

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Что делать водителям

По словам Садового, все магистральные дороги прочищены и засыпаны. Проблема из-за метели есть именно возле жилых домов.

"Нет во Львове такого количества дворников, но люди уже выходят и помогают", – пояснил он.

Мэр призвал всех не сторониться такого труда, ведь ни один дворник не сможет опрокинуть столько тонн снега, а вместе – легче.



Садовый убирает центр Львова от снега / Фото Пресс-служба Львовского городского совета



Работники горсовета вышли бороться с непогодой / Фото Пресс-служба Львовского городского совета

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В парках и скверах дорожки посыпают кофе

Садовый отметил, что во Львове тротуары посыпают смесью из песка. Однако в парках и скверах используют кофе.

"Это удобрение, которое поможет растениям качественно расти. Главное – делать, а не сидеть у компьютера и говорить, как все плохо. Вперед", – подытожил мэр.