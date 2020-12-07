Городской глава Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом. Он сразу сдал тест после того, как ощутить першение и слабость.

Температуры у мэра города пока нет и работает из дома. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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"Почувствовал странное состояние, першение, утром перед тем, как ехать на работу, сдал анализ на ПЦР достаточно быстро в частной клинике. И имею положительный результат", – отметил городской голова.

Немного шокирован, потому что думал, что меня обойдет, потому что жена, теща болели, и на работе много людей. Но ничего не поделаешь, должен почувствовать на себе весь протокол лечения,

– отметил Садовый.

По его словам, он внимательно следит за своим состоянием здоровья и остается дома.

Андрей Садовый рассказал о состоянии своего здоровья: смотрите видео