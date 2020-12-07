Мэр Львова Андрей Садовый получил положительный тест на коронавирус. 6 декабря он почувствовал небольшую слабость и першение в горле. Сейчас мэр находится на самоизоляции.

Положительный ПЦР-тест Андрей Садовый получил 7 декабря. Об этом он сообщил в телеграме.

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Несмотря на недуг, мэр Львова не теряет оптимизма. Он написал, что "когда-то это должно было случиться".

Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет,

– отметил Садовый.

Мэр Львова добавил, что заболел в День местного самоуправления. Он поздравил с праздником всех причастных и убежден, что город будет работать без остановки, пока мэр болеет. Также Садовый обратился к своей жене Екатерине, которая 7 декабря отмечает День ангела.

"Екатерина, извини, но праздничный ужин сегодня тоже через ZOOM. Так твой День ангела мы еще не праздновали", – подытожил мэр Львова.

Что известно о ситуации с COVID-19 во Львове?

За минувшие сутки во Львове зафиксировали 344 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе и области заболели более 50 тысяч человек. В то же время 33 275 пациентов выздоровели, из них – 150 за минувшие сутки. К сожалению, болезнь не смогли побороть 15м527 больных.

Какие политики ранее подхватили COVID-19

Коронавирусом переболела большая часть украинского политикума. Среди тех, у кого обнаружили COVID-19: президент Владимир Зеленский и его жена, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Минздрава Максим Степанов.