Аномальная жара на Львовщине: когда станет немного прохладнее

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине до 25 июня будет очень жарко. Местами столбики термометров будут подниматься до +34 градусов. Однако вскоре жара в области несколько спадет.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара будет на территории всей страны. Специалисты советуют пить много воды и долго не находиться под прямыми солнечными лучами.

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Вскоре на Львовщине станет немного прохладнее

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, на Львовщине до 25 июня будет очень жарко. Температура будет колебаться от 31 до 34 градусов тепла. Однако уже 26 июня в области пройдут кратковременные грозовые дожди, а столбики термометров опустятся до 25 – 27 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ослабления жары на Львовщине следует ждать 26 – 27 июня. На выходных с запада начнет поступать прохладный атлантический воздух.

Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье. Именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух,

– отметила Диденко.

Синоптик советует всем настроиться на жаркую погоду и беречь себя. Жителям Львовщины нужно не забывать о головных уборах и пить много чистой воды.