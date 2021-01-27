Западное межрегиональное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало расследование относительно вероятного завышения цены на газ львовской газоснабжающей компанией "Львовгаз сбыт". Компания начала продавать газ по ценам выше средневзвешенных после открытия рынка газа для населения.

Источник: ZAXID.NET

"Львовгаз сбыт" подозревают в продаже газа населению по ценам выше средневзвешенных. Пока неизвестно, когда именно завершится расследование.

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Почему АМКУ начал расследование в отношении "Львовгаз сбыта"

Глава третьего отдела исследований и расследований теротделения Галина Босая рассказала, что производство в отношении львовской газораспределительной компании "Львовгаз сбыт" открыли по признакам злоупотребления монопольным положением во время формирования цены.

С августа (2020 года – 24 канал) начал работу рынок газа для населения и появилось много поставщиков. В течение этого периода "Львовгаз сбыт" имел одну из самых высоких цен. На основании анализа рынка было открыто производство. Сейчас идет сбор доказательств по делу. "Львовгаз сбыт" должен предоставить обоснование своей ценовой политики,

– рассказала Босая.

Комитет пока не обнародует сроки, когда завершат расследование. Из-за установления завышенных цен на газ для населения Западное межрегиональное территориальное отделение АМКУ открыло дела и в отношении других газораспределительных компаний – "Закарпатгаз сбыта", "Волыньгаз сбыта", "Ивано-Франковскгаз сбыта" и "Ровногаз сбыта".

Коротко об открытии рынка газа для населения